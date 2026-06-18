WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
18.06.2026 11:01:43
They Booked an Airbnb Ahead of the World Cup. Can a Host Demand They Pay More?
A family booked early for a big soccer trip to Southern California, then a new host suddenly raised the price. Why did Airbnb leave them in the lurch?Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!