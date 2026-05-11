THine Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

THine Electronics hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 36,11 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -24,450 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,04 Prozent auf 949,6 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 703,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at