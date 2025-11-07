THine Electronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

THine Electronics hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 6,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das THine Electronics ein Ergebnis je Aktie von -33,320 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat THine Electronics 1,10 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 953,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at