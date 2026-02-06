THine Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

THine Electronics hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18,24 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 50,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,03 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 31,320 JPY. Im Vorjahr waren 31,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,55 Prozent auf 4,64 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at