CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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09.11.2026 20:01:02
Think $1 Million in Retirement Savings Will Cut It? Here's the Math That Might Make You Change Your Tune
Setting a retirement savings goal could help you stay motivated as you work to build up a nest egg through the years. And for many people, $1 million in savings seems to be the magic number.
But when you dig deeper, you may realize that $1 million in retirement savings isn't the massive amount of money you think it is. The sooner you recognize that, the sooner you can take steps to raise your savings goal.
Image source: Getty Images.
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