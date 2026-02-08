Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
08.02.2026 05:30:00
Think AWS Is Losing To Azure and Google Cloud? You Need To Hear This Quote From Amazon CEO Andy Jassy
It's no secret that Amazon (NASDAQ: AMZN) has been losing market share in cloud infrastructure to Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google Cloud and Microsoft (NASDAQ: MSFT) Azure for years now.That trend continued in 2025. Amazon reported a respectable 20% growth at AWS, but that was well behind Google Cloud at 36%, and Microsoft, which operates on a different fiscal calendar, but reported 39% growth in Azure in its most recent quarter.Amazon invented cloud computing, or infrastructure-as-a-service (IaaS), as a business more than 20 years ago, and it has been the leader ever since, but the recent gains from Alphabet and Microsoft underscore the larger narrative in AI that Amazon has fallen behind its hyperscaler peers. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
06.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: KI-Investitionen bereiten auch bei Amazon Kopfzerbrechen (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt mittags (finanzen.at)