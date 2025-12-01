Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Applied Aktie

WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001

01.12.2025 22:52:18

Think It's Too Late to Buy Applied Digital Stock? Here's the 1 Reason Why There's Still Time.

Data centers are in high demand due to the growth of artificial intelligence (AI), and Applied Digital (NASDAQ: APLD) has benefited from that. The company, which builds and operates data centers, has seen its share price increase 269% on the year (through Dec. 1).That kind of outsized growth sometimes scares off investors, who don't want to buy at the peak. But Applied Digital could still have plenty of room to run. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
