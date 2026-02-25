Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
25.02.2026 14:30:00
Think It's Too Late to Buy Berkshire Hathaway Stock? Here's the 1 Reason Why There's Still Time.
Many investors view Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) massive cash reserves, which totaled $382 billion at the end of the third quarter, as one of the reasons to consider the conglomerate's shares. Indeed, a company's cash on hand and ability to grow that stockpile are valid motivations to consider a stock.The good news is cash isn't the only reason to consider Berkshire Hathaway today. As is widely known, Greg Abel took the reins as chief executive officer (CEO) upon Warren Buffett's retirement. That succession plan was widely telegraphed and not surprising, but the change in leadership could be a catalyst for the stock. As Abel has just taken over, there's still ample time for investors to evaluate the shares before the new head honcho makes his mark.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
