Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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17.10.2026 13:15:00
Think It's Too Late to Buy Micron? Here's the 1 Reason Why There's Still Time.
Many investors probably feel like they missed out on Micron Technology (NASDAQ: MU). The memory-chip maker's stock is up about 382% over the past year, outperforming the S&P 500's 16%.
But one reason the stock could still make new highs is simple: more of Micron's future demand is already locked in with strategic customer agreements. On the Sept. 30, 2026, earnings call, CEO Sanjay Mehrotra said, "These multi-year take-or-pay agreements sharpen our long-term supply planning and enhance the durability and predictability of our strong financial performance."
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