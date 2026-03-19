Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie
WKN: 909800 / ISIN: US8740391003
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19.03.2026 02:30:00
Think It's Too Late to Buy Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Stock? Here's the 1 Reason Why There's Still Time.
Many tech stocks have seen their price increase considerably over the past few years, and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM), also known as TSMC, is no exception. Over the past three years (ending March 16), TSMC's stock is up over 93%, outpacing every "Magnificent Seven" stock except Nvidia.Despite TSMC's impressive run over the past few years, it's not too late to buy its stock. And the reason comes down to its competitive moat.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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