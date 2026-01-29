Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
|
29.01.2026 20:32:00
Think Micron Technology's Stock May Have Peaked? This Is Why Its CEO Remains Bullish.
Tech companies involved in memory and storage solutions have been hot buys in the past year, as demand for that hardware has surged amid the rapid buildout of data centers to support artificial intelligence (AI). One that has been particularly hot is Micro Technology (NASDAQ: MU) -- its shares are up by around 280% in a span of just 12 months.After such a significant run-up over a relatively short period, you might wonder if the tech stock has peaked. But according to the company's CEO, there could still be plenty of runway left for the business and the stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Bullish
|
16.12.25
|Bullish investors pile into stocks as cash levels sink to record low (Financial Times)
|
01.09.25
|Some more thoughts on the ARKK-Bullish trade (Financial Times)
|
31.08.25
|Nach Hype um Bullish-Aktie und Co.: Mark Cuban vergleicht Krypto-IPOs mit Meme-Coins (finanzen.at)
|
31.08.25
|Nach Hype um Bullish-Aktie und Co.: Mark Cuban vergleicht Krypto-IPOs mit Meme-Coins (finanzen.at)
|
15.08.25
|Bullish-Aktie dreht ins Minus: Bullish-Gründer werden zu Multimilliardären (finanzen.at)
|
14.08.25
|Bullish-IPO: Handelsstart an der NYSE mehr als geglückt - Bullish-Aktie explodiert (finanzen.at)
|
13.08.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Bullish-Euphorie nach gelungenem Börsendebüt etwas gebremst (dpa-AFX)
|
13.08.25
|MÄRKTE USA/Zinshoffnungen stützen Börse - Bullish mit fulminantem IPO (Dow Jones)
Analysen zu Bullish
Aktien in diesem Artikel
|Bullish
|30,20
|-7,53%
