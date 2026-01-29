Bullish Aktie

Bullish für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 20:32:00

Think Micron Technology's Stock May Have Peaked? This Is Why Its CEO Remains Bullish.

Tech companies involved in memory and storage solutions have been hot buys in the past year, as demand for that hardware has surged amid the rapid buildout of data centers to support artificial intelligence (AI). One that has been particularly hot is Micro Technology (NASDAQ: MU) -- its shares are up by around 280% in a span of just 12 months.After such a significant run-up over a relatively short period, you might wonder if the tech stock has peaked. But according to the company's CEO, there could still be plenty of runway left for the business and the stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bullish

mehr Nachrichten

Analysen zu Bullish

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bullish 30,20 -7,53% Bullish

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
10:12 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen