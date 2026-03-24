Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.03.2026 13:56:34

Think Novo Nordisk Can't Keep Up in the GLP-1 Market? Its Latest Drug Approval Could Be a Game Changer

Novo Nordisk (NYSE: NVO) stock has fallen 28% this year as investors fear that it's falling behind in the competitive GLP-1 market. The company still has some incredible blockbuster drugs in its portfolio, including Ozempic and Wegovy, but it expects its revenue to decline this year as a result of rising competition. Recently, however, the company received some great news from regulators, with the approval of a higher-dose version of Wegovy, which it will simply call Wegovy HD. While it may seem like a small success for the healthcare company, here's why it can be a significant game changer and lead to much better growth for the business, in both the short term and the long term.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novo Nordisk

mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk

mehr Analysen
25.03.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
24.03.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Keep Inc. Registered Shs Unitary 0,31 -9,77% Keep Inc. Registered Shs Unitary
Novo Nordisk 31,64 -0,57% Novo Nordisk
Novo Nordisk (spons. ADRs) 31,45 -1,56% Novo Nordisk (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen