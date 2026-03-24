Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
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24.03.2026 13:56:34
Think Novo Nordisk Can't Keep Up in the GLP-1 Market? Its Latest Drug Approval Could Be a Game Changer
Novo Nordisk (NYSE: NVO) stock has fallen 28% this year as investors fear that it's falling behind in the competitive GLP-1 market. The company still has some incredible blockbuster drugs in its portfolio, including Ozempic and Wegovy, but it expects its revenue to decline this year as a result of rising competition. Recently, however, the company received some great news from regulators, with the approval of a higher-dose version of Wegovy, which it will simply call Wegovy HD. While it may seem like a small success for the healthcare company, here's why it can be a significant game changer and lead to much better growth for the business, in both the short term and the long term.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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