NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.04.2026 04:12:00
Think Nvidia is the Best Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy? Think Again. Buy This Growth Stock Instead.
There is nothing wrong with Nvidia (NASDAQ: NVDA) as a business. On the contrary, it's seeing explosive growth.Its fourth quarter of fiscal 2026 was remarkable, with revenue rising 73% year over year to $68.1 billion and data center revenue climbing 75% to $62.3 billion. Additionally, management guided for first-quarter fiscal 2027 revenue of about $78 billion -- a huge sequential uptick.Results like these reflect extraordinary execution by any standard.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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08.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
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08.04.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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08.04.26
|NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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08.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende (finanzen.at)
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08.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 geht nachmittags nahezu durch die Decke (finanzen.at)
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08.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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08.04.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.at)
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08.04.26
|Börse New York in Grün: So performt der NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|NVIDIA Hold
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|20.08.25
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