Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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06.09.2026 12:06:00
Think SpaceX's $28.5 Trillion Idea Sounded Crazy? Wait Till You Hear What Anthropic Says.
Two months ago, Elon Musk made a bold claim. (I know. Shocking!) Explaining in its initial public offering (IPO) prospectus why Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) was justified in asking investors for a valuation more than $1.5 trillion, Musk & Co. asserted that, in the not-too-distant future, its products and services would serve a $28.5 trillion market for space, connectivity, and artificial intelligence (AI) services.And the biggest of these was AI.According to Musk, AI is a market opportunity of $26.5 trillion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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