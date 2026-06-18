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WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098

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18.06.2026 13:00:00

Think Your Subscriptions Are Cheap? They Could Be Costing You $1,300 Per Year, CNET Survey Finds

Last year, US adults spent an average of $204 on unused subscriptions. Now, we're wasting even more money.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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