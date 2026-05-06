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06.05.2026 06:31:29
Thinkific Labs präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Thinkific Labs hat am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 25,6 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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