Thinkific Labs vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Thinkific Labs präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Thinkific Labs hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at