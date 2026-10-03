Notes Aktie
ISIN: US66978J1079
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03.10.2026 17:10:00
Thinking About Buying 10-Year Treasury Notes Yielding 5.3% Instead of Dividend Stocks Like Coca-Cola? Consider These 3 Factors First.
Yields on 10-year Treasuries have been skyrocketing in response to the latest Federal Reserve rate hikes and inflationary pressures, which could lead to further rate increases.
Here's why yields could continue climbing, why Treasury notes and bonds present a worthy alternative to dividend stocks, and factors investors should consider when comparing fixed income products to stocks.
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