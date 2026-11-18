NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.11.2026 00:15:02
Thinking About Buying Anthropic’s IPO on Nov. 19? Here’s an AI Stock I’d Consider First (Hint: It’s Not Nvidia or Broadcom).
Artificial intelligence (AI) stock investors have been on a roller coaster in recent weeks, with far more drops than pops.
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) is now in a correction -- which is a drop of more than 10% from the highs. The iShares Semiconductor ETF -- which closely tracks the semiconductor industry -- is in a 35.3% drawdown, and leading chip stocks Broadcom (NASDAQ:AVGO) and Nvidia (NASDAQ:NVDA) are both down over 30% from their all-time highs.
Red-hot AI spending has pushed once-cash-cow businesses like Amazon, Alphabet, and Meta Platforms into negative free-cash-flow territory. Rising interest rates are making capital more expensive. And Jensen Huang's sudden resignation as CEO of Nvidia leaves the industry without one of its biggest champions.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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18:01
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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18:01
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
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18:01
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
16:01
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13:00
|Nvidia – Anhebung der Prognose sorgt für Erleichterung bei Investoren (NewsTool)
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13:00
|Nvidia – Anhebung der Prognose sorgt für Erleichterung bei Investoren (NewsTool)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|15,10
|-1,31%
|NVIDIA Corp.
|135,96
|-0,99%
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