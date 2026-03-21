Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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21.03.2026 06:31:00
Thinking About Buying Swarmer After Its Explosive IPO? Here Are 3 Things Investors Need to Know.
Since its market debut on Tuesday, the stock price for tech defense company Swarmer (NASDAQ: SWMR) has skyrocketed.With an initial public offering price of $5, the shares opened trading at $12.50 on Tuesday, then climbed to $31 by the end of the day. After that, shares kept climbing, opening at $53 on Thursday. As of midday on Friday, the stock was changing hands at about $45.30 -- well below its peak of $65.04, but still up impressively over the course of the week.In the wake of all this early excitement, it's important for anyone who is considering buying shares to not do so based on hype alone. Here are three key things to keep in mind.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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