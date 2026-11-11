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11.11.2026 06:31:29
Thinking Electronic Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Thinking Electronic Industrial hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 3,59 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,20 TWD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Thinking Electronic Industrial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,90 Milliarden TWD im Vergleich zu 2,08 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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