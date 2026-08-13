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13.08.2026 06:31:29
Thinking Electronic Industrial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Thinking Electronic Industrial hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 5,34 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Thinking Electronic Industrial 2,26 TWD je Aktie verdient.
Thinking Electronic Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,70 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,06 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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