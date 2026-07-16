KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
16.07.2026 15:37:00
Thinking Machines stellt sein erstes KI-Modell „Inkling“ vor
Thinking Machines steigt mit Inkling in den Wettbewerb offener KI-Modelle ein und setzt dabei auf Anpassbarkeit statt Spitzenleistung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!