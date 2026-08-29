Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
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29.08.2026 19:16:00
Thinking of Buying Alibaba Stock Now? Here's 1 Green Flag and 1 Red Flag.
Alibaba (NYSE: BABA) is changing.For years, investors knew the company primarily as China's e-commerce giant, with Taobao and Tmall at the center of its business. But Alibaba is now pouring billions of dollars into artificial intelligence (AI), building cloud infrastructure, developing its own AI models, and even investing in AI chips.The transformation is starting to show up in the numbers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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