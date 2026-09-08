Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
|
08.09.2026 21:30:00
Thinking of Buying Micron Stock Now? Here's 1 Green Flag and 1 Red Flag.
Micron (NASDAQ: MU) stock has delivered extraordinary returns, up by more than 700% in one year. And that's after the stock suffered a sharp correction. As of this writing, the stock still trades 20% below its 12-month high.
Now investors face a tempting question: Is this finally the opportunity to buy Micron stock?
There is a strong argument in favor. But there is also one red flag investors shouldn't ignore.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Green Ltd.
Analysen zu Green Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt dürfte zur Wochenmitte nachgeben. Der deutsche Leitindex wird mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne große Ausschläge.