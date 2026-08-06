Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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06.08.2026 11:00:00
Thinking of Buying Tesla Stock on the Dip? Here's One Green Flag and One Red Flag.
Tesla's (NASDAQ: TSLA) latest earnings report gave investors plenty to worry about.Automotive profits remained under pressure. The company warned that investments in artificial intelligence (AI) will continue to ramp up. And the stock fell as Wall Street questioned whether Tesla's ambitious AI projects would take longer than expected to pay off.But if you're thinking about buying Tesla after the pullback, the headline numbers don't tell the whole story. In fact, Tesla's biggest green flag may also be its biggest red flag. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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