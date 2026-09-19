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WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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19.09.2026 19:23:00

Thinking of the Impact Fed Rate Hikes Will Have on Your Portfolio? It's Time to Consider Buying This Perennial Winner That Turned $10,000 Into $86,000 in 10 Years.

It's hard to believe that the Federal Reserve could be under a brighter spotlight. However, since Kevin Warsh became chair, it seems the central bank has been under more scrutiny from the investment community. Everyone wants to know which direction interest rates are heading.

Are you thinking about the impact the Federal Reserve's decisions will have on your portfolio in 2026 and beyond? This is a prominent topic on many investors' minds right now. You're not alone.

There are certain businesses that are better positioned to keep thriving regardless of monetary policy. With this in mind, it may be time to consider buying this leading automotive stock, which has been a perennial winner historically. Shares have climbed 758% in the past decade (as of Sept. 16), turning $10,000 into $86,000 today.

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