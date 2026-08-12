Thinkingdom Media Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Thinkingdom Media Group hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Thinkingdom Media Group hat ein EPS von 0,15 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,150 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,22 Prozent zurück. Hier wurden 155,6 Millionen CNY gegenüber 164,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at