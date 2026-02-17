|
Thinkink Picturez: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Thinkink Picturez hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Umsatzseitig standen 12,5 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 27,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thinkink Picturez 17,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
