Thinkink Picturez: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Thinkink Picturez hat am 29.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 1,5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 87,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

