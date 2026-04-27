Thinkon Semiconductor Jinzhou A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Thinkon Semiconductor Jinzhou A hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 112,4 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 105,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at