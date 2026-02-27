27.02.2026 06:31:29

Thinkon Semiconductor Jinzhou A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Thinkon Semiconductor Jinzhou A hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 126,8 Millionen CNY gegenüber 87,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,600 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 442,77 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 300,11 Millionen CNY umgesetzt.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,580 CNY sowie einen Umsatz von 477,00 Millionen CNY belaufen.

