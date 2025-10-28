Thinkon Semiconductor Jinzhou A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Thinkon Semiconductor Jinzhou A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,13 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Thinkon Semiconductor Jinzhou A ebenfalls ein EPS von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Thinkon Semiconductor Jinzhou A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 106,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 88,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at