Thinksoft Global Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Thinksoft Global Services hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Thinksoft Global Services 2,34 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,58 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at