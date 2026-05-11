RENT CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A41A18 / ISIN: JP3981550001
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11.05.2026 12:07:15
Thinktank calls for ‘double lock’ England private rent cap to ease living costs
Influential IPPR proposes capping rents at whichever is lower of consumer price inflation or wage growthUK politics live – latest updatesOne of the thinktanks closest to the Labour government is urging ministers to introduce private sector rent controls in England, as the chancellor weighs up how to ease a surge in living costs caused by the Iran war.The Institute for Public Policy Research (IPPR) has published a paper calling for a rent “double lock”, which would link rent increases to either wages or inflation, depending on which was lower. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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