13.02.2026 06:31:29
Thinkware Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Thinkware Systems hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 709,12 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -220,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,01 Prozent auf 123,67 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 134,43 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 751,080 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Thinkware Systems 1043,00 KRW je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 536,57 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte Thinkware Systems 489,14 Milliarden KRW umgesetzt.
