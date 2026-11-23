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23.11.2026 06:31:29
Thiogenesis Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Thiogenesis Therapeutics lud am 20.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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