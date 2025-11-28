Thiogenesis Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Thiogenesis Therapeutics gab am 26.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Thiogenesis Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at