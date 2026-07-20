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20.07.2026 06:31:29
Third Century Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Third Century Bancorp hat am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Third Century Bancorp einen Umsatz von 4,4 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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