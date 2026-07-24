Third Coast Bancshares: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Third Coast Bancshares hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Third Coast Bancshares hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,960 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 113,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 91,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at