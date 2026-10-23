Third Coast Bancshares: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Third Coast Bancshares hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 96,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 113,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at