Third Coast Bancshares legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Third Coast Bancshares hat am 21.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,790 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Third Coast Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 96,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,99 Prozent gesteigert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,79 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,78 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Third Coast Bancshares 367,68 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 338,98 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at