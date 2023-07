Third Coast Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Third Coast Bancshares veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Third Coast Bancshares hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 32,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at