Third Coast Bancshares öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Third Coast Bancshares äußerte sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Third Coast Bancshares ein EPS von 0,780 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Third Coast Bancshares im vergangenen Quartal 101,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Third Coast Bancshares 83,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at