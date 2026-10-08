The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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08.10.2026 20:10:00
Third-Quarter Earnings Season Begins Next Week and May Deliver Very Good News for the Market
After a mediocre September for the stock market, October may bring news that boosts share prices as the fourth quarter progresses. That's because third-quarter earnings season begins in earnest the week of Oct. 12, and expectations for S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) companies, which represent about 80% of the total U.S. stock market capitalization, are very high.
According to FactSet, which tracks company earnings, the S&P 500 is expected to post year-over-year earnings growth of 29.5% for the third quarter, which would mark the third consecutive quarter of earnings growth above 25%.
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