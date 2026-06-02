Thirdwave Financial Intermediaries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Thirdwave Financial Intermediaries äußerte sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,64 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,720 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Thirdwave Financial Intermediaries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 372,5 Millionen INR im Vergleich zu 301,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,39 INR. Im Vorjahr hatte Thirdwave Financial Intermediaries 5,05 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,31 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Thirdwave Financial Intermediaries einen Umsatz von 1,01 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at