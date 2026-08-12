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12.08.2026 06:31:29
Thirdwave Financial Intermediaries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Thirdwave Financial Intermediaries hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 2,16 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Thirdwave Financial Intermediaries 0,370 INR je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 450,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 87,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Thirdwave Financial Intermediaries einen Umsatz von 240,2 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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