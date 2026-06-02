Thirumalai Chemicals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Thirumalai Chemicals präsentierte in der am 30.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,32 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Thirumalai Chemicals -1,370 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,24 Milliarden INR – eine Minderung von 18,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,23 Milliarden INR eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 14,910 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Thirumalai Chemicals -4,500 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,21 Prozent auf 17,36 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at