Thirumalai Chemicals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Thirumalai Chemicals ließ sich am 08.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Thirumalai Chemicals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,480 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Thirumalai Chemicals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at