Thirumalai Chemicals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Thirumalai Chemicals hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -3,92 INR. Ein Jahr zuvor waren -4,100 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,16 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,47 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at